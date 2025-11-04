Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı

Sarı nokta hastalığı nedeniyle görme seviyesi düşen 76 yaşındaki Fatma Boyraz, göz içine uygulanan enjeksiyon tedavisiyle tekrar net görmeye başladı.

Ankara'da yaşayan Fatma Boyraz, bir süredir mücadele ettiği sarı nokta hastalığının ilerlemesi üzerine görme kaybı yaşamaya başladı. Boyraz, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Kliniğinde uygulanan göz içi enjeksiyon yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Boyraz, önce sol gözünde başlayan sarı nokta hastalığının sağ gözünde de ortaya çıktığını söyledi.

Gözlerindeki rahatsızlığın görmesini olumsuz etkilediğini ve günlük işlerini yerine getirmekte zorluk yaşadığını ifade eden Boyraz, "Az görüyordum şimdi Allah'a şükür iyiyim. Yasin Hoca'nın sayesinde iyiyim. İğneler yapıldı, vitamin alıyorum. Damlalar alıyorum, onların sayesinde biraz daha iyi görüyorum." dedi.

"Akdeniz diyetinden uzaklaşılması yaşa bağlı sarı nokta hastalığını artırıyor"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Yasin Toklu, sarı noktanın bir yaşlılık hastalığı olduğunu, yaşa bağlı ilerlediğini ve genetik faktörlerin de hastalığın görülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Toklu, beslenmenin de sarı nokta üzerindeki etkilerine değinerek, "Yağlı beslenme, Akdeniz diyetinden uzaklaşılması yaşa bağlı sarı nokta hastalığını artırıyor. En önemli risk faktörlerinden biri de sigara kullanımı. Sigara hem bu oluşumu hızlandırıyor hem de ilerlemesine neden oluyor. Bu tip hastalarda sigara kullanımını asla istemiyoruz ve yasaklıyoruz." diye konuştu.

Sarı nokta hastalığında eskiden tedavi seçeneklerinin az olduğunu dile getiren Toklu, 2005'ten itibaren göz içi enjeksiyonlarla hastalığın ilerlemesinin durdurulduğunu, hatta görme kazanımlarının elde edilmeye başlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Toklu, enjeksiyonların her ay yapıldığını aktararak, "Bu enjeksiyonları her ay yapıyoruz. Üç tanesini yükleme dozunda yapıyoruz mutlaka. Hastaya gerektikçe her ay kontrollerde aktivasyonuna göre enjeksiyonlara devam ediyoruz. Son zamanlarda bu enjeksiyonların daha uzun etkili olanları çıktı. Bu konuda çalışmalar oldukça başarılı. Bu ilaçlara bağlı olarak da iyi sonuçlar alıyoruz. Önceden hiçbir tedavisi olmayan hastalık artık tedavi edilebilir duruma geldi." dedi.

"Görme potansiyelini koruduk"

Sarı noktanın kuru ve yaş tipinin olduğunu anlatan Toklu, yaş tipini göz içi enjeksiyonlarla tedavi ettiklerini söyledi.

Kuru tipinde ise hastanın beslenme alışkanlıklarını değiştirdiklerini ve vitamin desteği sağladıklarını kaydeden Toklu, "Hastamıza enjeksiyon uyguladık. Son kontrolünde herhangi bir aktivasyonu olmadığını gördük. Teyzenin de görme potansiyelini koruduk. Bu da bizim için önemli bir şey. Hastalıkta ilk yıl bizim için çok önemli. 3 dozu her ay mutlaka yapıyoruz. Ondan sonra hastanın her ay kontrole gelerek enjeksiyonlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.