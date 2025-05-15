Sarayönü'nde Yıl Sonu Sergisi ve Tohumculuk Paneli Düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Halıcı İstiklal Ortaokulu öğrencilerinin el işi ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Ayrıca, 'Türkiye ve Konya Tarımında Tohumculuğun Yeri' konulu bir panel ve gübre üretim tesisi açılışı gerçekleştirildi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yaptığı çalışmalarla yıl sonu sergisi açıldı.
Halıcı İstiklal Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan el işi ürünler, resimler ve çeşitli projeler okul bahçesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sarayönü'nde tohumculuk paneli
Sarayönü ilçesinde, "Türkiye ve Konya Tarımında Tohumculuğun Yeri" konulu panel düzenlendi.
Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu tarafından Ahmet Hüdai Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Etkinlikte, tohumculuğun tarımsal üretimdeki stratejik rolü, yerli ve milli tohum geliştirme çalışmaları ile çiftçilerin kaliteli tohuma erişiminin önemi üzerine bilgi paylaşıldı.
Panele, ilçe protokolü, akademisyenler, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.
Sarayönü'nde gübre üretim tesisi açılışı
Sarayönü ilçesinde, gübre üretim tesisi açılışı gerçekleştirildi.
Gübre üretim tesisinin açılışına, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri ve çiftçiler tesis alanını gezdi, yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı.
Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.