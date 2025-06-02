Sarayönü'nde Eğlenceli ve Öğretici Etkinlikler

Konya'nın Sarayönü ilçesinde TÜBİTAK 4006 gerçekleştirildi.

Sarayönü Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından fen bilimleri, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih ve teknolojik gibi alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.

Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Necati Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sarayönü'nde anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Sarayönü 15 Temmuz Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan eserler sergilendi.

Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Harmankaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisi topladı.

Sarayönü'nde geri dönüşüm sergisi

Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, Şube Müdürü Halil İbrahim Coşar tarafından gerçekleştirdi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı resim ve çeşitli çalışmalar beğenisine sunuldu.

Sarayönü'nde yıl sonu sergisi

Sarayönü Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Belediyesi Bilgi Beceri ve Tasarım Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.