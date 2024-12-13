Sarayönü'nde 'Başarmaya Hazırım' Projesi İmza Günü Düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen 'Başarmaya Hazırım' Projesi etkinliğinde başarılı öğrenciler, kitaplarını imzalayarak yazar olmanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Başarmaya Hazırım" Projesi kapsamında başarılı öğrenciler, kitaplarını imzaladı.
Sarayönü Halk Eğitim Merkezi Salon'unda düzenlenen etkinlikte projede hikayelerine yer verilen 4 öğrenci imza günü düzenledi.
Program, yazarlık heyecanını yaşayan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.???????
Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel