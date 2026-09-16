Saraydüzü'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
+4 sitede yayında
Güncelleme:
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Seyir Tepesi mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaynak: AA