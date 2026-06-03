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Saraydüzü'nde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı

Saraydüzü'nde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın da katıldığı sergide el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde açılan sergide, kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan el emeği ürünleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaymakam Fatih Rüştü Ünal ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da sergiyi gezerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaymakam Ünal, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, kursiyerleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Şükrü Nural
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