SARAYBOSNA - Türk doktorlar Bosna Hersekli çocukların umudu olmaya devam ediyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi doktorları ve Saraybosna Abdulah Nakaş Hastanesinin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü iş birliğiyle Saraybosna'ya gelen Türk doktorlar, Bosna Hersekli çocuklara umut olmayı sürdürüyor.

Türk doktorlar, Bosna'daki çalışmaları çerçevesinde bu kez 2 Bosnalı çocuğun sağlıklarına kavuşması için seferber oldu.

Skolyoz hastası Dejla'ya alçı tedavisi uygulayan, ayak deformitesi bulunan 15 yaşındaki bir çocuğu da ameliyat eden Türk doktorlar, başarılı geçen sürece ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Bezmialem Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan doktor Hakan Şenaran, "Bosna Hersekli çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Bazı durumlarda, hastalar Türkiye'ye geliyor ve ameliyatı orada gerçekleştiriyoruz. Bazı durumlarda ise biz Bosna Hersek'e gelip buradaki meslektaşlarımızla hastaların durumunu inceleyip ameliyatını burada yapıyoruz." dedi.

Son ameliyat ve tedavinin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Şenaran, "Bu ziyaretimizde, iki çocuğumuzu tedavi ettik. Bir tanesi ileri derece ayak deformitesi ve basmada zorluğu olan bir çocuktu. Ayağındaki şekil bozukluğunu düzelttik. Diğer hasta ise omurga deformitesi olan bir hasta. Onun da yaşı küçük olduğu için ameliyatsız alçı tedavisi yaptık. Takibini buradaki arkadaşlarla yürüteceğiz ve fırsat buldukça biz de gelip buradan kontrollerini yapacağız." diye konuştu.

Şenaran, Saraybosna Abdulah Nakaş Hastanesi ile iş birliğinin uzun yıllar sürmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Skolyoz hastası Dejla'nın annesi Emina İmamovic, "Türk doktorlar ve doktor Mirza, kızıma ameliyatsız tedavi olarak alçı uygulaması yaptı. Bu kızımın tedavisinin ilk adımı. Bu süreci kendi ülkemizde yapıyor olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Abdulah Nakaş Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Mirza Biscevic de Bosna Hersek'te var olmayan modern tedavi süreçlerinin, Türk doktorlar sayesinde ülkede uygulandığını ve böylece hastaların tedavi için yurt dışına gitmesinin önüne geçildiğini söyledi.

Türkiye'den gelen doktorlardan Bosna Hersek'te bilimsel ve klinik iş birliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı doktor İbrahim Tuncay, üniversitenin kurulduğu tarihten bu yana Saraybosna Abdulah Nakaş Hastanesi ile iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti.

Tuncay, "Abdulah Nakaş Hastanesi Müdürü Bosnalı doktor İsmet Gavrankapetanovic şahsında, Saraybosna ortopedistleriyle karşılıklı, birbirimize tecrübeleri aktardığımız, bilimsel ve klinik iş birliğimiz neredeyse 10 yıldır devam ediyor. Bugün de bu çerçevede buradayız." diye konuştu.

Gavrankapetanovic'in de Türkiye'ye gittiğini ve ameliyatlara katıldığını ifade eden Tuncay, bu iş birliğinin pozitif anlamda daha iyi boyutlara taşınacağını umduğunu belirtti.

Çocuk Ortopedisi Derneği Başkanı Doktor Muharrem İnan da "Tüm Avrupa'da olduğu gibi burada da çocuk ortopedisi eksikliğini tamamlamak, Bosna'ya yardımcı olmak ve bilimsel iş birliğini başlatmak için geldik. Önceki yıllarda burada ameliyatlar yapıp çocukları gördük. Çocukların bir kısmını Türkiye'de tedavi ederek buraya geri yolladık." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki ekipman eksikliği sebebiyle yurt dışına gidip tedavi olmak zorunda kalan Bosnalılar, Türk doktorlarının ülkeye gelip ameliyatlara katılmasından memnuniyet duyuyor.