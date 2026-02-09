Haberler

Bosna Hersekli arama kurtarmacıların 6 Şubat depremlerinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Bosna Hersekli arama kurtarmacıların 6 Şubat depremlerinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma ekiplerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve çeşitli arama kurtarma ekipleri katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"??????? olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Saraybosna'daki Türk Kültür Merkezindeki fotoğraf sergisinin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Türkiye'den arama kurtarma ekipleriyle Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Novi Grad Belediyesi Dağ Kurtarma Hizmetleri (GSS) arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanında çektiği karelerden oluşan sergideki fotoğraflar arasında, Hatay'da enkaz altından Boşnak ekipler tarafından kurtarılan Hacı Murat Kılınç'ın kurtarıldığı anlar da yer aldı. Kılınç, sergide kendi kurtarılış anına ait fotoğraflara baktı.

Büyükelçi Akseki, burada yaptığı konuşmada, Novi Grad GSS'nin enkaz altından 10 kişiyi kurtardığını açıkladı.

Akseki, deprem sonrası çaba gösteren tüm Bosna Hersekli ekiplere teşekkür etti.

