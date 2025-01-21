Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Vatandaşlara açık havada bulunmayın uyarısı yapılıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, hava kalite endeksinin 485 seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte bugün dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

REFERANS DEĞERİN 63 KAT ÜZERİNDE

Dünya genelindeki büyük şehirlerde hava kirliliği seviyelerini takip eden teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre, Saraybosna'da havadaki solunabilir partikül madde yoğunluğu, Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi referans değerinin 63 kat üzerinde 485 seviyesine çıktı.

AÇIK HAVADA BULUNMAYIN ÇAĞRISI

İnsan sağlığı için riskli düzeylere ulaşan hava kirliliği nedeniyle şehir sakinlerine açık havada egzersiz yapmama, pencerelerini kapama ve açık havada bulundukları sürece maske takmaları çağrısı yapıldı. Saraybosna Kantonu Hükümeti, ise aşırı hava kirliliği nedeniyle Acil Durum Önlemleri Planı dahilindeki "uyarı" durumunun yürürlükte olduğunu açıkladı. Şehirdeki hava kalitesinin iyileşmesine yardımcı olacak hava koşullarının yarın veya perşembe gününe doğru etkili olmaya başlaması bekleniyor.

İKİNCİ ŞEHİR DHAKKA

IQAir sıralamasında Saraybosna'nın ardından Bangladeş'in başkenti Dhakka, Çin'in en kalabalık dördüncü şehri Çengdu ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya yer aldı. Yaklaşık 315 bin nüfusa sahip olan Saraybosna, dağlar ve tepelerle çevrili bir vadide yer alıyor ve bu yapısı nedeniyle kış aylarında sık bir şekilde hava kirliliği problemi yaşıyor. Uzmanlar, kış aylarında yaşanan sıcaklık terslemesi veya enverziyon olarak adlandırılan hava olayının yanı sıra ısınmada kullanılan düşük kaliteli fosil yakıtlar, dizel yakıt kullanan eski araçlar ve rüzgar akışını engelleyen yüksek yapıların da durumu kötüleştirdiğine dikkat çekiyor.