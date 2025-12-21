Tekirdağ'da asayiş
Saray ilçesinde yapılan operasyon sonucu evinde uyuşturucu bulanan K.Ş. ve Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen T.E. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi K.Ş. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen T.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel