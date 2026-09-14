Şarampole yuvarlanan ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), – ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Sedat Özkan (62), kontrolünü kaybettiği ATV'nin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Ciritdüzü köyü yönünde Sedat Özkan'ın kontrolünü yitirdiği ATV, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ile gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla dik yamaçtan yola çıkarılan Özkan'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı