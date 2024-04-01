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Şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kerem K. (37) idaresindeki 66 AAH 997 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu 20'nci kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Cebrail S. (19), Fatma (28) ve Gizem K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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