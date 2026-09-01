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Sivas'ta ATV Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta ATV Kazası: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kontrolden çıkan ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu 73 yaşındaki Eyüp Çakmak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Eyüp Çakmak (73) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eyüp Çakmak'ın kontrolünü yitirdiği ATV şarampole devrildi. Kazayı gören köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Eyüp Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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