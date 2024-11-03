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Saraçoğlu Mahallesi Tarihi Dokusu ile Yenilendi

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Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Çankaya'daki Saraçoğlu Mahallesi, tarihi dokusu korunarak yenilendi. 82 bin metrekare alandaki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve alana yeni sosyal donatılar eklendi.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Çankaya'daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ?aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 82 bin metrekare alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nde, Emlak Konut GYO tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Koruma, yenileme ve yaşatma projesi çalışmalarıyla yeni sosyal donatıların oluşturulduğu mahalleye geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri kazandırıldı.

Alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi.

Bakan Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesinin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Şehrimize yeni bir nefes alanı kazandırdık. Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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