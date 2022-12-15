Saraçhane'deki mitinge kaç kişi katıldı? Emniyet'in söylediğiyle İBB'nin rakamı arasında dağlar kadar fark var

YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına gerçekleştirilen, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine emniyet kaynakları 25 bin kişinin katıldığını açıklarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, alanda 200 bin kişinin olduğunu söyledi. Emniyetle İBB'nin açıkladığı rakamlar arasında 175 bin kişilik farkın olması dikkatlerden kaçmadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanb ul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı çağrının ardından altılı masanın liderleri, Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan programda altılı masadaki siyasi parti genel başkanları tek tek kürsüye çıktı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" etkinliğine vatandaşların da ilgisi büyük oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kaynakları, mitinge 25 bin kişinin katıldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı rakam ise Emniyet'in açıkladığı verinin çok uzağında kaldı.

İBB, mitinge 200 bin kişinin katıldığını söyledi. İBB'nin resmi internet sitesinde, "İstanbul iradesini gösterdi, İmamoğlu'na sahip çıktı" başlığıyla paylaşılan bültende, mitinge katılan kişi sayısıyla ilgili olarak, "Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 200 bin vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane'deki İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı hınca hınç doldurdu" ifadeleri yer aldı.