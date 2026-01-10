Sakarya'da 'Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi' açıldı

Gazeteci Hasan Coşkun'un objektifinden çıkan fotoğraflardan oluşan "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi" Sakarya'da açıldı.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında açılan sergide, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi gazetesi Sakarya Temsilcisi Coşkun'un 32 fotoğrafı yer alıyor.

Birçok su canlısının fotoğrafının bulunduğu sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

"Sakarya'dan Gazze'ye" temasıyla düzenlenen sergi, 16 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Coşkun'un önemli bir çalışmaya imza atarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın geleceği olduğunu vurgulayan Kocacık, "Su hayattır, Sapanca Gölü, Sakarya'ya hayat veriyor. Sapanca Gölü'ne bakmak Sakarya'nın geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor. Sapanca Gölü'ndeki çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum, her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum." dedi.

Kocacık, serginin aynı zamanda Gazze'ye destek için de düzenlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür.' Gazze'de yaşanan soykırımı bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah oradaki Müslüman kardeşlerimiz bir an önce barışa, huzura kavuşur." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Coşkun'u kutlayarak, Sapanca Gölü'ndeki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Alemdar da Coşkun'u farkındalık oluşturan çalışmasından dolayı tebrik ederek, "Suyun kıymetini bilmekle beraber daha hassas ve dikkatli davranmaya, kullanırken koruma dengesini de göz ardı etmeden 'Su Hayattır' sloganımıza uygun Sapanca Gölü'nü korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Coşkun ise bugüne anlam katmak istediklerini belirterek, "Amacımız Sapanca Gölü'ndeki son zamanlarda yaşanan gelişmelere dikkati çekmek. Sanatsal ve çevre faaliyetini hayra dönüştürmek istedik. Bu konuda tablolardan elde edeceğimiz geliri Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız. Bu konuda bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlar ile sergiye gelenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.