Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle 4 günde 18 santimetre arttı

Sakarya'da son günlerde etkili olan sağanakla Sapanca Gölü'nün su seviyesi 4 günde 18 santimetre artış gösterdi.

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan, Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu arttı.

Su seviyesi 26 Mart'ta 29,08 metre olan göl, 4 günde etkisini gösteren sağanakla 18 santimetre artış göstererek 29,26 metre olarak ölçüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince, sağanak öncesi hazırlık süreci gerçekleştirildiği ve yağış esnasında suların göle kayıpsız aktarılmasının sağlandığı vurgulandı. Bu çerçevede, kentte yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışmalar neticesinde yağmur sularının gölü besleyen kaynaklara eksiksiz şekilde iletilmesiyle Sapanca Gölü'nde 1 günde 4 milyon metreküplük artış yaşandığı kaydedildi.

Yaz aylarında altyapı hatlarında gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarının yağışlarla etkisini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Şehrimizin su kaynakları için uzun zamandır böyle bir yağış bekliyorduk. Yağışın bereketini ekiplerimizin anında müdahalesi ve güçlü altyapı sistemimiz sayesinde eksiksiz şekilde kaynaklarımıza ulaştırdık. Bu sayede Sapanca Gölü bir günde (dün) ciddi bir artış göstererek 18 santim yükseldi. 24 saat içinde gerçekleşen 4 milyon metreküp su artışının ardından anlık göl seviyesi ise 29,26 metre olarak ölçüldü." ifadelerine yer verildi.