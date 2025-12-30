Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sapanca Gölü'nde yapılacak çalışmaları paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nü korumak amacıyla hazırlanan projeleri aktardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nün geleceği için 2026 yılında yapılacak projelerle, yılda 15 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağı kaydedildi.

Yapılacak 175 milyon liralık yatırımla Erenler'de 11, Arifiye'de 5 ve Serdivan'da 10 kilometre içme suyu hattının yenileneceği ifade edilen açıklamada, Adapazarı'nda da 25 kilometrelik şebeke hattı rehabilitasyonunun yapılacağı bildirdi.

Açıklamada, su kayıplarının tespiti için 1000 kilometrelik altyapı hattının taranacağı aktarılarak, 34 basınç kontrol ve ölçüm merkeziyle su kayıp ve kesintilerinin önüne geçileceği ifade edildi.

Su kayıp oranı yüksek olan Sapanca, Akyazı ve Hendek'te 108 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı için ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu sayede altyapı dönüşümünün sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sapanca Gölü'nü korumak için yapılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2025 yılında 50 yer altı kaynağını devreye alarak göl üzerindeki baskıyı azalttıklarını ifade etti.

Alemdar, yapım süreçleri hızlanan Ballıkaya ve Çamdağı barajlarının da Sapanca Gölü'nü koruyacağını aktararak, "Sakarya Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Çevre, Sürdürülebilirlik ve Su Araştırmaları Merkezi'nin altyapı sürecini de başlattık. Akademisyenlerimizden oluşan bir bilim kurulu oluşturuyoruz. Gölün ekolojik dengesi ve su sağlığı için bu çalışan akademisyenlerimizin çalışmaları önemli bir kılavuz olacak." ifadelerini kullandı.