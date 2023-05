Sapanca Gölü'nden sevindiren haber : Göl seviyesi 32 metre oldu

SAKARYA - Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve bir süre önce dikey düşüşün yaşandığı Sapanca Gölü'nde su seviyesi 32.01 metreye ulaştı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından korunan ve sürekli olarak izlenen Sapanca Gölü'nden sevindiren haber geldi. Son dönemde seviye olarak düşüş gözlenen gölde, su seviyesi 32.01 metreye ulaştı. Bu çerçevede, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, özellikle kış aylarının son dönemlerinde sık sık durumuyla ilgili gündeme gelen Sapanca Gölü'nde detaylı inceleme yaptı. Serdivan sınırlarında bulunan SASKİ Göl Tesisleri'nde ilgili mühendis ve yetkililerle bir araya gelen Yüce, göl seviyesinin son durumu ve içme suyu kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Göl seviyesinin kritik noktayı aşarak yükseldiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gölde biyolojik ve kimyasal tahlilleri yapıldığını, göl seviyesi ve su kalitesini maksimum noktada tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Suyumuz 32 metre seviyesinde"

Göl seviyesi hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sapanca Gölü'müzün kaynayan en derin noktasında suyu alıp, arınma tesisimize buradan pompalıyoruz ve arıtma tesisimizde su gerekli tahliller ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Göl suyunun yüksekliği ve göl suyunun zaman zaman düşüşü tabii bizi direkt etkiliyor. Yakından takip ediyoruz, her hafta ölçümler yapıyoruz. Gölümüzün su seviyesini ve gölümüzdeki suyu her türlü kimyasal ve biyolojik tahlillerini gerçekleştiriyoruz. 2014 yılı genel manada bir tarih olarak kullandığımız ve göl suyumuzun en düşük seviye olarak tarihte geçtiği için biz baz olarak en düşük seviyesi olarak 2014 yılındaki su seviyesine göre bugünkü su seviyesiyle mukayese ediyoruz. 4 Mayıs 2014 tarihinde göl seviyesindeki suyumuzun mesafesi 30 metre civarlarında aynı gün yine 4 Mayıs 2023 tarihinde göl seviyesindeki suyumuz 32 metre seviyesinde yani iki metre yükseklikte. Önümüzdeki su seviyesi ideal rakamlarda inşallah bu da bize götürür ki Sakarya'mızın ve Sakaryalılarımızın su ihtiyacından herhangi bir sorun olmadığını göstermektedir" dedi.

"Herhangi bir risk, herhangi bir sorun gözükmemektedir"

Başkan Yüce, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zaman zaman buna benzer açıklamaları yapmaktayız. Tabii ki tamamen göl suyuna da bağlı kalmak istemiyoruz. Farklı farklı alanlarda kuyular açarak kuyu sularıyla kimyasal ve biyolojik analizler yapıp buradaki sularımızı güvenilir içme suyu seviyesinde olanları vatandaşımıza bulunduğu bölgelerde takdim ediyoruz. Bununla birlikte Akçay Barajımız var. Akçay Barajımızı da geçen sene devreye aldık. Akçay Barajımızı da aynı şekilde vatandaşlarımıza intikal ettiriyoruz. Netice itibariyle Sakarya'mızda, içme suyu yönünde yakın tarihte herhangi bir risk, herhangi bir sorun gözükmemektedir. Bununla birlikte biz her an her türlü olumsuzlukları göz önüne olarak, Sakaryalılarımızın içme suyunu en hijyenik, en güvenilir, en sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için her türlü teknolojik her türlü fiziki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz"