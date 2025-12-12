Haberler

Sapanca Gölü çevresindeki kaçak iskeleler ve işgallere sert tepki

Sapanca Gölü çevresindeki kaçak iskeleler ve işgallere sert tepki
Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü çevresindeki kaçak yapılar ve su kirliliği ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, gölün korunması için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AKOM'da düzenlediği basın toplantısında Sapanca Gölü çevresindeki kaçak iskeleler, kanalizasyon akıntıları ve özel mülkiyet işgallerine sert tepki göstererek "Göl hepimize emanettir, 1 milyon 100 bin Sakaryalının hakkını savunuyorum. Sapanca Gölü'nü kimsenin insafına bırakamayız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) Sapanca Gölü ve kentin su yatırımlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Göl kenarında yapımına başlanan 'Sapanca Park' projesine dair bilgiler veren Alemdar, yıllardır özel işletmeler tarafından işgal edilen alanların temizleneceğini dile getirdi.

Göl kıyısındaki kaçak iskeleler ve işletmelerin oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çeken Alemdar, sazlık alanların zamanla gölü zehirlediğini ifade ederek, "Sapanca Gölü'ne akan kanalizasyonları görüyorsunuz. Ben bunların peşindeyim. Göl kenarındaki kirlilik malum. Bunlar kanalizasyondan dolayı. Gölün etrafında hiçbir şey bırakmayacağız" diye konuştu.

İmar barışı alındığını iddia eden bazı yapı sahipleri için de işlem yapılacağını söyleyen Alemdar, "Alamazsın kardeşim. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kıyı alanı içine hala inşaat yapanlar var. Bunların hiçbirine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göle boru döşeyerek su çeken kişi ve işletmelere de dikkat çeken Alemdar, "Bu gölden çektikleri su belki de fabrikalardan daha fazla. Şahıslar beni ilgilendirmiyor, 1 milyon 100 bin Sakaryalının hakkını savunuyorum. Sapanca Gölü'nü kimsenin insafına bırakamayız" dedi.

Bazı bölgelerde akıntıların dere oluşturduğunu belirten Alemdar, tüm tespitlerin ardından suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. Göl kıyısındaki işgallere değinen Başkan Alemdar, "Sapanca Gölü kenarında 5 kilometrelik bölüm özel mülkiyet tarafından işgal edilmiş. 6 kilometrelik alanın sadece 1 kilometresini vatandaş kullanabiliyor" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda gölün şehir için hayati önemine vurgu yapan Alemdar, "Ben bugün belediye başkanıyım, yarın değilim ama bu göl hepimize emanettir. Sapanca Gölü'nün suyuna muhtaç olduğumuzu herkes bilmelidir. Bu milletin zararına olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
