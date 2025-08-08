Sapanca Gölü'nde Dalgıç Melikcan Yenişen Hayatını Kaybetti

Sapanca Gölü'nde Dalgıç Melikcan Yenişen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapanca Gölü'nde yapılan temizlik sırasında dalgıç Melikcan Yenişen, 25 metre derinlikte vurgun yiyerek boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki Sapanca Gölü'nde yapılan temizlik sırasında yüzeye çıkamayan dalgıç Melikcan Yenişen, hayatını kaybetti.

Sapanca Gölü'nde yaklaşık 1 ay önce özel bir firma ile göldeki toplam 2 bin 500 metrelik hattın temizlenmesi için anlaşma yapıldı. 15 kişilik dalgıç ekibi, belirli aralıklarla göldeki temizlik işini yapmaya başladı. 3 kişilik dalgıç ekibinin öğle saatlerinde gölde çalışma yaptığı sırada dalgıçlardan Melikcan Yenişen, 25 metre derinliğinden su yüzeyine çıkmadı. Diğer dalgıçlar, göle dalış yapıp, Yenişen'i hareketsiz halde buldu. Gölden çıkartılan Yenişen, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yenişen, yaşamını yitirdi. Melikcan Yenişen'in 25 metrelik derinlikte vurgun yedikten sonra boğulduğu düşünülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MESAJ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın dalgıç Yenişen'in ölümüyle ilgili paylaştığı taziye mesajında, "SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

