Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı

Sapanca Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 kilometrelik göl kıyısındaki 89 kaçak iskele ve yapı, SASKİ tarafından yıkıldı. Sapanca Park Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tüm kaçak yapılar kaldırıldı ve projenin yapım aşamasına geçildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 6 kilometrelik göl kıyısındaki hat üzerinde bulunan 89 kaçak iskele ve yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü kıyılarını vatandaşların kullanımına açmak için yürütülen Sapanca Park Projesi kapsamında kaçak yapılar yıkılıyor. 89 kaçak iskelenin 61'i mülk sahipleri tarafından; kalan 28'i de SASKİ ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Böylece 6 kilometrelik kıyı alanındaki tüm kaçak yapılar kaldırıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların ilk etabı da tamamlanmış oldu. Göl kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasının ardından bölgede doğayla uyumlu ve çevresel tahribatı önleyecek şekilde planlanan Sapanca Park Projesi'nin yapım aşamasına geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
