Yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilin aniden yola çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde aniden yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Kartepe yönüne giden İ.B. (20) yönetimindeki 41 AZG 596 plakalı otomobil, caddeye çıkan K.A. (67) yönetimindeki 54 AP 158 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden İ.B. ile araçlardaki A.Y. (17), A.G. (20), E.S. (19) ve A.D. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sadıka Sabancı ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyana kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
