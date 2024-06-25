Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Gülnihal C. idaresindeki 41 AE 187 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi Mezarlığı mevkisinde Berat K'nin (25) kullandığı 06 BYB 304 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Sakarya Sapanca trafik Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title