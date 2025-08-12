Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren M.D. kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Uzunkum Mahallesi'nde bir işletmenin bahçe kısmına gelen M.D. (33), burada bulunan M.K. ile (40) S.D'ye (42) tabancayla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan M.K. ve S.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan M.D'yi arıyor.
