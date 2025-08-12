Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi'nde bir işletmenin bahçe kısmına gelen M.D. (33), burada bulunan M.K. ile (40) S.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan M.K. ve S.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan M.D'yi arıyor.