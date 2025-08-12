Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren M.D. kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi'nde bir işletmenin bahçe kısmına gelen M.D. (33), burada bulunan M.K. ile (40) S.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan M.K. ve S.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan M.D'yi arıyor.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
Yok böyle acı! Halanın bir anlık hatası 2 aylık Deren'i hayattan kopardı

Halanın bir anlık hatası 2 aylık Deren'i hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı

Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.