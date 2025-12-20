Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi A.S. (47) idaresindeki 16 AES 338 plakalı otomobil ile K.K. (36) yönetimindeki idaresindeki 34 NST 604 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki A.S. (47), A.S. (10) ve G.K. (33) yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.