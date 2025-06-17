Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü Mehmet Emin Yıldız (57), yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü, bahçe duvarını aşıp evin bahçesine düştü. Yaralı sürücü, önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk kaldırıldı. İki gündür yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emin Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. 3 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Gazipaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Memnuniye Mahallesi'nde defnedilecek. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.