Sapanca'da Kamyonet ile SUV Çarpıştı: 5 Yaralı

Sapanca'da Kamyonet ile SUV Çarpıştı: 5 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Sapanca yönüne seyreden C.K. idaresindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet, A.U.A.O. yönetimindeki yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, SUV tipi araçtaki 4 çocuk ile kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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