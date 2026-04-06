Sapanca'da Asma Köprü Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde dere üzerindeki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan turistik bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinden geçen dere üzerindeki asma köprü çöktü. Bu sırada köprü üzerinde bulunan 2 kişi yaklaşık 2 metre yükseklikten dereye düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı