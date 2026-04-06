Sapanca'da Asma Köprü Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere üzerindeki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, turistik bir tesiste meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan turistik bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinden geçen dere üzerindeki asma köprü çöktü. Bu sırada köprü üzerinde bulunan 2 kişi yaklaşık 2 metre yükseklikten dereye düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
