Sapanca'da alacak meselesi yüzünden silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, çay ocağı önünde meydana geldi ve cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Sapanca'ya bağlı Camicedid Mahallesi Kanuncu Rıza Sokak'taki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Cemal B. (39), kardeşi Coşkun B. (35) ile Memnuniye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Mehmet A. (44) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mehmet A. kol ve göğüs bölgesinden, Cemal B. ayak topuğundan yaralandı. Çevredekiler, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, çevredekilerin araçlarıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Cemal B. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, Cemal B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Coşkun B. gözaltına alınırken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların tartışması, silahın ateşlenmesi ve yere düşmeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
