Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında gerçekleştirilen toplantıda yaşanan silahlı saldırı gündem yarattı. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö. daha önce teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç isteyen ve tehditler savuran şahsın silahından çıkan kurşunlarla bacağından vuruldu. Burhan Ö. acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu.

TOPLANTI SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in yanına gitti. Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Ö., silahlı saldırıya uğradı.

ACI İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Burhan Ö.'nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi. Makam odasında bacağından vurulan Burhan Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Burhan Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.