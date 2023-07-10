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Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

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Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında gerçekleştirilen toplantıda yaşanan silahlı saldırı gündem yarattı. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö. daha önce teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç isteyen ve tehditler savuran şahsın silahından çıkan kurşunlarla bacağından vuruldu. Burhan Ö. acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in yanına gitti. Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Ö., silahlı saldırıya uğradı.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

Burhan Ö.'nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi. Makam odasında bacağından vurulan Burhan Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Burhan Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sapanca Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Ali yüksel:

ONDÖRT SUÇ KAYDI VE DISARIDA BURDA KADER KURBANI KİM!

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Dr.Kimbel:

Jeo Biden AB de söz hakki yokki destekleyebilir ama 1962 yilindan beri ab ye giremiyoruz acaba neden

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Turan İNCEOZ :

Belediye başkanlıklarını bence partilerden almalı. Doğrudan valilik gibi atama yapılmalı. Yoksa bu rant'ın önü kesilmez. Neden hep belediye başkanlarına saldırı oluyor sebebi para....

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