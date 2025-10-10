Haberler

Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
Amasya ve Mersin'de kendilerini avukat olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden şantaj yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 832 bin 440 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

AMASYA ve Mersin'de kendilerini avukat olarak tanıtarak, sosyal medyadan tanışıp müstehcen görüntülerini elde ettikleri kişilere şantajla yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtıp, mağdurlara şantaj yaparak dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Şüphelilerin, önce sosyal medyada arkadaşlık kurdukları kişilerin müstehcen fotoğraf ve videolarını ele geçirdikleri, sonra da kendilerini avukat olarak tanıtarak, yaşı küçük bireylerle görüştükleri iddiasıyla şantaj yaptıkları tespit edildi. 7 Ekim'de Amasya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda M.D., S.D., B.Ç. ve M.S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 10 banka kartı, 9 SİM kart, 4 hafıza kartı, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 polis kokartı ele geçirildi. 11 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 832 bin 440 lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., B.Ç. ve M.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
