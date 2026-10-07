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Şanlıurfa Viranşehir'de devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolu Elgül Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 63 AE 344 plakalı oltomobil Viranşehir- Ceylanpınar kara yolu Elgül Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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