Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Şanlıurfa ve Malatya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte trafik sorunları ve kazalar yaşandı. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda aksamalar meydana gelirken, belediye ve karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı.

Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkisiyle Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun kent girişinde zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

Kara yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı bölgesi kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanırken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Hazırlıksız yakalanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı.

Malatya

Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
