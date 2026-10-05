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Şanlıurfa Valisi Şıldak, TEKNOFEST'in kente üst düzey tanıtım sağladığını söyledi.

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Vali Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'ya güzel anılar ve izlenimler bıraktığını belirterek kentin üst seviyede tanıtıldığını söyledi. Anadolu'daki TEKNOFEST organizasyonları açısından rekor kırdıklarını da kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun kente çok güzel anılar ve izlenimler bıraktığını belirterek, etkinlik sayesinde Şanlıurfa'nın üst seviyede tanıtım imkanı yakaladığını söyledi.

Vali Şıldak, düzenlediği basın toplantısında, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin kentte iz bıraktığını belirten Şıldak, "Türküleriyle, halaylarıyla, fotoğraf kareleriyle, renkli Şanlıurfa insanımızın gönül zenginliğiyle iz bıraktık. TEKNOFEST gündemdeydi ama bana göre Şanlıurfa daha çok gündemdeydi. Çünkü Şanlıurfa, değerlerini, renklerini, marka değerlerini ön plana taşıyarak akıllara kazıdı. Bu nedenle de Şanlıurfa'nın çok üst seviyede bir tanıtımı yapılmış oldu." dedi.

Şıldak, TEKNOFEST"n Şanlıurfa'da düzenlenmesine ilişkin kararın Kasım 2025'te kendilerine iletilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, sürecin büyük hassasiyetle yürütüldüğüne dikkati çekti.

Organizasyonun yalnızca kent yönetimi açısından değil, geniş bir kesim tarafından beğeniyle karşılandığını ifade eden Şıldak, olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Organizasyonun hemen her kesim tarafından beğeniyle karşılandığını ifade eden Şıldak, "Devlet erkanımız, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgililerin takdirini ve beğenisini kazandı. Bunu da açıkça ifade ettiler." dedi.

TEKNOFEST alanına çok ciddi bir ilgi gösterildiğini belirten Şıldak, Anadolu'daki TEKNOFEST organizasyonları açısından rekor kırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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