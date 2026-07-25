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Şanlıurfa Valisi Şıldak, LGS ve YKS'deki başarıyı değerlendirdi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında Şanlıurfa'da elde edilen başarıların sevindirici olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarında Şanlıurfa'da elde edilen başarıların sevindirici olduğunu belirtti.

Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 2026 LGS ve YKS sonuçlarında Şanlıurfa'nın eğitim alanında önemli bir başarı grafiği yakaladığını belirtti.

LGS'de yüzde 1'lik başarı dilimine giren 9 öğrenciyi kutlayan Şıldak, YKS'de ilk 500'e giren 9 öğrenciyi tebrik etti.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Miraç Koşar ile ilk 500'e giren öğrencilerin kente moral verdiğini aktaran Şıldak, şunları paylaştı:

"Geçtiğimiz yıl YKS'de ilk bin arasında 14 öğrencimiz yer alırken bu yıl bu sayı 217e, ilk 3 bin arasında 18 öğrencimiz yer alırken bu yıl bu sayı 26'ya, ilk 5 binde 88 öğrencimiz yer alırken bu yıl bu sayı 108'e yükselmiş bulunuyor. Bu başarı tablosunun oluşmasında büyük emeği olan kıymetli eğitim yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve çocuklarımızın değerli ailelerini tebrik ediyor, sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Bundan sonraki eğitim yolculukları başarılarla dolu olsun temennisiyle Allah yollarını açık etsin."

Kaynak: AA
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