Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

AA - Rauf Maltaş - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, beraberindeki Vali Yardımcısı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kazada çocuklarını kaybeden 5 aileyle bir araya geldi.

Anne ve babalarla evlerinde görüşen Vali Erin, taziye dileğinde bulunarak ailelerin acısını paylaştı.

Şanlıurfa'da iki gün önce otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 genç hayatını kaybetmiş, bir genç boğulma tehlikesi geçirmişti.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Mehmet Canpolat, Abdullah Erin, Metin Esen, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title