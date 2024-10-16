Şanlıurfa UNESCO Müzik Şehri Oluyor, Basın Toplantısında Deprem Hissedildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında, Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gülpınar, Cumhuriyet Gastronomi Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın eşsiz müzik mirasını tanıtmak için uluslararası bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Şanlıurfa müziği ve kültürünün öneminden bahseden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın müziği, halk kültürümüzün bir parçası olarak, tarih boyunca bizlere duygusal deneyimler sunmuş ve köklerini derinlerden almıştır. Geleneksel enstrümanlarımız ve melodilerimiz, her bir dinleyiciyi farklı bir dünyaya götürmektedir. Bu bağlamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, 23-24 Ekim'de düzenleyeceğimiz büyük lansman etkinliğimizle, UNESCO Müzik Şehri olarak ilan edilmemizi coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bu etkinlik, sadece yerel bir olay olmanın ötesinde, dünya genelindeki müzik şehirleri ile kültürel zenginlikleri paylaşmayı hedefleyen geniş bir anlam ve amaca sahiptir."

Gülpınar, Şanlıurfa'nın kültürel zenginlikleri ve tarihi değerleriyle öne çıkan bir şehir olarak uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını aktararak, "Bu önemli organizasyona, 6 kıtadan 24 büyükelçi katılacak, ayrıca Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ve encümen üyeleri de etkinlikte yer alacaklar. Etkinlik, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri, büyükşehir meclis üyeleri ve il protokolü ile birlikte üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla zenginleşecektir. Bu katılımlar, Şanlıurfa'nın kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusundaki çabalarımıza büyük bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında bu yıl Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçılara "Müziğe Katkı Onur Ödülü" vereceklerini belirten Gülpınar, kente gelen misafirlerin Şanlıurfa'nın eşsiz yöresel lezzetleri tatma ve tarihi yerleri görme imkanı bulacaklarını da söyledi.

Toplantının son kısmında Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedildi. Belediye Başkanı Gülpınar'ın sarsıntı sırasında soğukkanlı davrandığı görüldü. Deprem anında Gülpınar, "Deprem oluyor şu anda, bayağı oluyor. Büyük bir deprem oldu, yakın civarda herhalde merkez üstü neresi acaba? Allah korusun." dedi.

Depremden kısa bir süre sonra toplantı sona erdi.