Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hayrettin Akgün (30) yönetimindeki 47 AEV 502 plakalı otomobil, Siverek- Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki Kenan Durmaz (21) ve Yusuf İslam Akdağ (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA