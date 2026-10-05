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Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hayrettin Akgün (30) yönetimindeki 47 AEV 502 plakalı otomobil, Siverek- Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle otomobildeki Kenan Durmaz (21) ve Yusuf İslam Akdağ (17) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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