Şanlıurfa Siverek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin plakasız motosikletle çarpışması sonucu motosikletteki 2 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
İ.K. idaresindeki 60 TC 341 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde M.K. (15) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasındaki yolcu S.K. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA