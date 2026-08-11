Haberler

Şanlıurfa Şehir Hastanesi için Açılış Hazırlıkları Hızla Sürüyor

Şanlıurfa Şehir Hastanesi için Açılış Hazırlıkları Hızla Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı öncesinde İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, hastanenin yapım süreci, cihaz kurulumları, taşınma planlamaları ve hizmet organizasyonu değerlendirildi. İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, her gün yeni cihazların kurulduğunu ve hastanenin eksiksiz hizmet verecek kapasitede açılacağını belirtti. Hastanenin hizmete girmesiyle kentin ve çevre illerin sağlık altyapısının güçleneceği ifade edildi.

Yapımında sona yaklaşılan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesinde yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, hizmet başkanları ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış süreci, sağlık tesislerinin taşınmasına yönelik planlamalar, hizmet sunumunun organizasyonu, tıbbi cihaz ve ekipmanların kurulumu ile vatandaşlara sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, açılış öncesi hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Her gün hastanemize yeni cihaz ve ekipmanların kurulumu gerçekleştiriliyor. Gelen cihazların kurulumlarını ve test süreçlerini yakından takip ediyoruz. Hastanemizin eksiksiz ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek kapasitede faaliyete geçmesi için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Berk, hastanenin hizmete girmesiyle kentin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini, Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi

Araç sahiplerini sevindirecek haber
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Film gibi kaçış: Ankara'dan şeytanın aklına gelmeyecek planla çıkmış!
CHP'nin çerçeve yasa kararına ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu

Çerçeve yasa kararı sonrası ilk istifa! Göreve geleli 4 gün olmuştu
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması

Öğretmenin vicdansızı da "iyi niyetli" oluyormuş