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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Aydın Erdem (46) idaresindeki 01 NT 262 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Özge Dilan Taraman, Yıldız Şahin, Saray Coşacak ve Ayşenur Demir yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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