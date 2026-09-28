Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Viranşehir kara yolunun Kuytuca Mahallesi yakınlarında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kamber Noyantimur'un (43) kullandığı 55 ZD 591 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun Kuytuca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Aysel (50), Abdulmalik (10), Asmin (15) ve Mekiyenur Noyantimur (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA