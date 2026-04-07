Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu; 36 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 farklı adrese düzenlenen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı