Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu; 36 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 farklı adrese düzenlenen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beklenen buluşma gerçekleşti

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek