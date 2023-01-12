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Şanlıurfa merkezli birçok ilde DEAŞ operasyonu! 7 intihar eylemcisi yakalandı

Güncel Haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

7 İLDE DEV OPERASYON

Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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