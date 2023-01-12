Şanlıurfa merkezli birçok ilde DEAŞ operasyonu! 7 intihar eylemcisi yakalandı Güncel Haberler Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. 7 İLDE DEV OPERASYON Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa merkezli birçok ilde DEAŞ operasyonu! 7 intihar eylemcisi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.