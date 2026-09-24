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Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 10.40'ta, yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedilirken ekipler saha taraması başlattı.

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden olurken, ekipler saha taraması başlattı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bugün depremle sallandı. Sarsıntıyla birlikte evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı. Bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, saat 10.40'ta olan depremin merkez üssünü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı. Yerin 7,39 kilometre derinliğinde olan deprem, Şanılurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi.

Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için saha taraması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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