Şanlıurfa Harran'da dinamosunu çalıştıran 47 yaşındaki kişi akıma kapılıp öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Parapara Mahallesi'nde evinin elektrik dinamosunu çalıştıran Hatice Alkan (47) akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA