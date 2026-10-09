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Şanlıurfa Harran'da dinamosunu çalıştıran 47 yaşındaki kişi akıma kapılıp öldü

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde, evinin elektrik dinamosunu çalıştıran 47 yaşındaki kişi elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Parapara Mahallesi'nde evinin elektrik dinamosunu çalıştıran Hatice Alkan (47) akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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