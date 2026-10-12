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Şanlıurfa Haliliye'de rezidansın üst katındaki yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Haliliye ilçesindeki bir rezidansın üst katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi yaralandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir rezidansta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi 380. Sokak'ta bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan kontrollerde, Ezgi Evcil'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen Sefer D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evcil'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
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