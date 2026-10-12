Şanlıurfa Haliliye'de düğünde havaya ateş açan 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçedeki bir düğünde havaya ateş eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kimliği ve adresi tespit edilen İ.K. ile O.K, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "Genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa" muhalefet suçlarından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA