Şanlıurfa Halfeti'de çiftlikte çıkan yangında bekçi konteyneri zarar gördü

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki çiftlikte çıkan yangında bekçi konteyneri zarar gördü.

Kırsal Özmüş Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan elektrik panelinden çıkan kıvılcımlar, çalışanların kullandığı bekçi konteynerinde yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında konteyner zarar gördü.

Kaynak: AA